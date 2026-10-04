Biračko mjesto u Lukavcu otvoreno sa četiri sata zakašnjenja

Jedno biračko mjesto na području Lukavca otvoreno je danas u 11:05 sati, nakon višesatnog kašnjenja.

Podsjetimo, prema jutrošnjim podacima, na području Tuzlanskog kantona kasnilo je otvaranje 53 biračka mjesta, dok dva biračka mjesta, u Lukavcu i Gradačcu, tada još nisu bila otvorena.

Centralna izborna komisija BiH ranije je saopćila da su na pojedinim biračkim mjestima probleme pri otvaranju izazvale poteškoće u radu skenera glasačkih listića.

Zbog kašnjenja u otvaranju, glasanje na tom biračkom mjestu bit će produženo za vrijeme tokom kojeg biračima nije bilo omogućeno da ostvare svoje biračko pravo.