Može li previše mineralne vode štetiti organizmu?

Mineralna voda može biti dobar način da se poveća unos tečnosti, ali njeni efekti na organizam zavise od sastava, količine i zdravstvenog stanja osobe koja je pije.

Najjednostavnija mineralna voda, bez dodatog šećera i aroma, može biti dio svakodnevne hidratacije. Posebno može odgovarati osobama kojima obična voda nije dovoljno privlačna, pa zbog toga tokom dana unose premalo tečnosti.

Ipak, mjehurići zbog kojih je mnogima osvježavajuća kod drugih mogu izazvati sasvim suprotan efekat.

Nadutost je najčešća zamjerka

Gazirana mineralna voda može izazvati osjećaj punoće, podrigivanje i nadutost, naročito ako se pije brzo ili u većim količinama.

Osobe koje imaju refluks ili osjetljiv želudac mogu primijetiti da im gazirana pića dodatno pojačavaju tegobe.

Zbog toga nije isto popiti jednu čašu mineralne vode uz obrok ili tokom dana i koristiti je kao gotovo jedini izvor tečnosti.

Zubi mogu biti osjetljiviji na kisela pića

Gazirana voda je blago kisela, pa često izlaganje zuba kiselini može doprinijeti slabljenju zubne cakline.

Veći problem predstavljaju aromatizirane i zaslađene varijante, jer dodatni šećeri i kiseline povećavaju opterećenje za zube.

Nakon konzumiranja dovoljno je isprati usta običnom vodom, a nema potrebe odmah prati zube jer je caklina nakon kontakta s kiselinom privremeno osjetljivija.

Nisu sve mineralne vode iste

Sastav mineralne vode može se znatno razlikovati. Neke sadrže više natrija, druge više kalcija ili magnezija, pa je dobro pogledati deklaraciju, posebno ako osoba ima povišen krvni pritisak ili prati unos soli.

Kod kupovine je korisno razlikovati običnu mineralnu vodu od gaziranih napitaka koji samo izgledaju slično, ali sadrže šećer, zaslađivače i različite arome.

Za većinu zdravih ljudi umjerena konzumacija mineralne vode nije problem. Ona može biti dio dnevnog unosa tečnosti, ali obična voda i dalje ostaje najjednostavniji izbor za svakodnevnu hidrataciju.