Zimski raspust uz sport: Besplatna škola stonog tenisa za djecu

Završetkom prvog polugodišta i početkom zimskog raspusta, mališani su dobili priliku za odmor, igru na snijegu i više slobodnog vremena. Upravo zato roditeljima se nudi i sadržaj koji spaja zabavu, kretanje i učenje, kroz školu stonog tenisa namijenjenu djeci svih uzrasta.

U toploj i opuštenoj atmosferi dvorane, djeca mogu napraviti svoje prve korake u stonom tenisu, sportu koji razvija koncentraciju, brzinu reakcije i koordinaciju pokreta. Treninzi se odvijaju uz stručno vodstvo iskusnih trenera Emira i Gorana, koji s puno strpljenja i pažnje rade s djecom, uvodeći ih u osnovne tehnike i pravila igre.

Osim sportskih vještina, stoni tenis djeci donosi i nova prijateljstva, jačanje samopouzdanja i zdravu naviku redovne fizičke aktivnosti, što ga čini idealnim izborom tokom zimskog raspusta.

Škola stonog tenisa održava se ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminu od 17:40 do 18:40 sati, a dodatne informacije roditelji mogu dobiti direktno od trenera Gorana na broj 062 585 931.

Posebna pogodnost za sve nove članove je da je škola stonog tenisa tokom januara potpuno besplatna, čime se djeci omogućava da bez obaveza isprobaju ovaj sport i pronađu novu zimsku razonodu.