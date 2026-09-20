Tuzla mjesec dana u znaku sevdalinke: Festivalska završnica stiže u oktobru

Mjesec sevdaha u Tuzli traje do 16. oktobra, a tokom narednih sedmica publiku očekuju programi posvećeni očuvanju sevdalinke, radu s mladima i njenom savremenom predstavljanju.

Manifestaciju realizuje Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla uz podršku Grada Tuzle, a zamišljena je kao spoj edukacije, tradicije i novih pristupa jednom od najprepoznatljivijih muzičkih izraza Bosne i Hercegovine.

Mjesec sevdaha povezuje tradiciju i nove generacije

Program obuhvata edukativne radionice, stručne sadržaje i razgovore o sevdalinci, uključujući i njen status na UNESCO listi.

Planirani su i sadržaji kroz koje se sevdalinka predstavlja kao oblik muzikoterapije, izložbeni programi, rad s mladima te aktivnosti usmjerene na promociju i stvaranje novih autorskih sevdalinki.

Organizatori na ovaj način nastoje približiti sevdalinku i publici koja možda nije odrasla uz ovu muzičku tradiciju, ali i otvoriti prostor za nove interpretacije i autorski rad.

Festival „Sevdalinko u srcu te nosim“ centralni događaj

Najznačajniji dio Mjeseca sevdaha u Tuzli bit će 18. Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“.

Takmičarska večer planirana je za 14. oktobar, dok će revijalni program biti održan dan kasnije, 15. oktobra.

Festival već godinama okuplja izvođače, autore i ljubitelje sevdalinke, a ovogodišnje izdanje predstavlja završnicu mjesec dana dugog programa posvećenog ovom dijelu bosanskohercegovačke muzičke baštine.

Mjesec sevdaha završava 16. oktobra, nakon što Tuzla tokom četiri sedmice kroz različite sadržaje još jednom stavi sevdalinku u središte kulturnog života grada.