Tuzla u znaku sevdaha: Počinje 17. Festival Sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim”

Tuzla će i ove jeseni biti u znaku sevdaha i tradicije – u Bosanskom kulturnom centru Tuzla 15. i 16. oktobra bit će održan 17. Festival Sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim”, u organizaciji Udruženja muzičkih umjetnika Tuzla.

Ovaj festival, koji gotovo dvije decenije okuplja najpoznatije izvođače i autore sevdalinke, nastavlja misiju očuvanja muzičkog naslijeđa koje je 2024. godine uvršteno na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, između ostalog i zahvaljujući aktivnostima ovog udruženja.

U takmičarskoj večeri, 15. oktobra, publici će se predstaviti 11 novih autorskih djela, a najbolji će osvojiti Plaketu “Safet Isović”, jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu sevdaha.

Dan kasnije, 16. oktobra, festival će biti zatvoren revijalnim koncertom afirmisanih izvođača i doajena sevdalinke, koji će publici donijeti autentične zvuke i emocije Bosne i Hercegovine.

Predsjednica Udruženja, Ramiza Milkunić, poručila je da festival ostaje vjeran svom izvornom cilju:

„Sve što radimo, radimo s poštovanjem prema tradiciji – onako kako su nam naši preci ostavili.“

Ulaznice za obje festivalske večeri već su u prodaji po cijeni od 10 KM i mogu se kupiti na biletarnici BKC-a Tuzla (radnim danima od 8 do 15 sati) i u CD Shopu MIDO na Korzu (od 10 do 20 sati). Zbog velikog interesovanja omogućena je i telefonska rezervacija putem broja 035/311-070 (radnim danima od 9 do 14 sati), uz obavezno navođenje imena, prezimena i broja ulaznica.

Festival Sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim” ostaje simbol kulturnog identiteta Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine – događaj koji spaja generacije, emocije i naslijeđe kroz pjesmu koja ne prestaje da živi.