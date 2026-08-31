Sirće umjesto regeneratora: Jednostavan trik koji kosi može vratiti sjaj

Arnela Šiljković - Bojić
Njega kose ljeti, kosa među prstima

Sirće umjesto regeneratora jedan je od starih kućnih trikova kojem se posljednjih godina ponovo vraća pažnja, posebno kod osoba čija je kosa suha, bez sjaja ili opterećena različitim proizvodima za oblikovanje. Razblaženo sirće za njegu kose koristilo se mnogo prije nego što su police prodavnica bile ispunjene različitim regeneratorima i maskama.

Zbog svoje kiselosti, pravilno razblaženo sirće može pomoći u uklanjanju dijela naslaga sa vlasi, nakon čega kosa može biti glađa i lakša za raščešljavanje. Kod nekih osoba promjena se može primijetiti i kroz izraženiji sjaj, posebno nakon što se kosa potpuno osuši.

Ipak, sirće umjesto regeneratora ne treba posmatrati kao sredstvo koje može obnoviti oštećenu kosu ili riješiti probleme s tjemenom. Njegov efekat uglavnom se svodi na to da kosa nakon pranja može izgledati urednije i biti prijatnija na dodir.

Postupak je jednostavan. Kosa se najprije opere šamponom i dobro ispere, a zatim se mala količina sirćeta pomiješa s vodom. Razblažena mješavina nanosi se na dužinu kose, uz izbjegavanje područja oko očiju i osjetljivog tjemena. Nakon kratkog vremena kosu je potrebno temeljno isprati vodom i osušiti.

Za ovaj kućni trik često se bira jabukovo sirće zbog nešto blažeg mirisa, ali je mnogo važnije da bude dobro razblaženo. Veća količina ne znači i bolji rezultat, a previše kisela mješavina može izazvati iritaciju kože.

Poseban oprez potreban je kod osoba koje imaju osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme. Sirće ne bi trebalo doći u dodir s očima, a ukoliko se pojave peckanje, crvenilo ili nelagoda, kosu i kožu treba odmah isprati čistom vodom. Oprez se preporučuje i kod farbane ili hemijski tretirane kose.

Rezultat tretmana najbolje se može procijeniti tek nakon što se kosa potpuno osuši. Kod nekih osoba razlika može biti vidljiva već nakon prve upotrebe, dok kod drugih efekat može biti znatno slabiji. Ako sirće umjesto regeneratora odgovara kosi, preporučuje se povremena, a ne svakodnevna upotreba.

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