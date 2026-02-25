Color melting tehnika bojenja kose postaje hit u 2026

Color melting tehnika bojenja kose u 2026. godini sve češće se spominje kao odgovor na umor od naglašenih pramenova i oštrog ombré efekta, jer daje mekan, skoro “sun-kissed” prelaz, kao da je kosa prirodno posvijetlila na suncu.

Šta zapravo znači color melting

Naziv doslovno znači “topljenje boja”, u praksi to je spajanje dvije ili više srodnih nijansi tako da se od korijena prema vrhovima dobiju glatki prijelazi, bez jasne linije gdje jedna boja prestaje, a druga počinje. Upravo taj dio, precizno blendanje, pravi razliku između bojenja koje izgleda “rađeno” i bojenja koje izgleda kao vaša kosa u najboljoj verziji.

U trendu su topliji i neutralniji tonovi, ideja je da kosa izgleda zdravije i sjajnije, uz sofisticiran rezultat koji nije napadan, ali se itekako primijeti kad se uđe u prostoriju.

Nijanse koje se najčešće traže u 2026

Kada frizeri govore o color meltingu, često se vraćaju na “bogate neutralne tonove”, posebno kod brineta koje žele osvježenje bez velikog posvjetljivanja, ali i kod plavuša koje žele kremastiju, topliju plavu bez sivkastog dojma. U toj priči se provlače duboke smeđe sa toplim podtonom, karamela koja se nadovezuje na prirodnu bazu, zlatno-bež varijante za dojam sunca u kosi, i mekane, kremaste blonde koje ne djeluju hladno.

Kome najbolje stoji i zašto je praktična

Color melting tehnika se može prilagoditi gotovo svima jer polazi od vaše prirodne baze i radi s nijansama koje su blizu jedna drugoj, zato prelazi djeluju uvjerljivo i na plavoj i na tamnoj kosi. Posebno je zanimljiva ljudima koji žele promjenu, ali bez drastičnog izbjeljivanja, kao i onima koji nemaju vremena za česte odlaske u salon, jer izrast kod ove tehnike obično izgleda mekše nego kod klasičnih pramenova. Najviše “dolazi do izražaja” na srednje dugoj i dugoj kosi, gdje prelaz ima prostora da se razvije kroz dužinu.

Šta tražiti u salonu i kako održavati rezultat

Ako želite da color melting izgleda prirodno, ključ je da s frizerom dogovorite nijanse koje su srodne, zatim da prelaz bude postepen, bez velikih kontrasta. Dobro je ponijeti jednu do dvije fotografije kao referencu, ali još važnije je da se boja uklopi u ton kože i prirodnu boju obrva, jer tada cijelo lice izgleda svježije, a ne “prebojeno”.

Za održavanje, najčešće pomaže rutina koja čuva sjaj i ton, šampon i njega za farbanu kosu, zaštita od toplote ako često fenirate ili peglate, povremeni toneri u salonu po potrebi, naročito kod plavih nijansi, jer se toplina i hladnoća mogu mijenjati s vremenom.