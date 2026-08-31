Ispucale pete ljeti su čest problem, ovaj jednostavan trik može pomoći

Arnela Šiljković - Bojić
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Tokom ljeta stopala su mnogo više izložena jer nosimo sandale, papuče i drugu otvorenu obuću, pa su suha koža i ispucale pete još primjetnije. Upravo zato mnogi u ovom periodu više pažnje posvećuju njezi stopala, a jedan jednostavan trik uključuje koru od banane.

Odlazak na pedikir može biti skup, ali postoje i kućni načini njege koji mogu pomoći da koža na stopalima bude mekša. Kora od banane sadrži vitamine i druge sastojke koji mogu doprinijeti hidrataciji i omekšavanju suhe kože.

Nakon što ogulite bananu, koru možete sačuvati i iskoristiti za njegu stopala. Stopala je potrebno prethodno oprati i osušiti, a zatim ih nekoliko minuta trljati unutrašnjom stranom kore od banane, posebno na područjima gdje je koža grublja i suša.

Nakon tretmana stopala se mogu isprati mlakom vodom ili nekoliko minuta držati u toploj vodi. Potom ih je potrebno dobro osušiti i nanijeti hidratantni losion ili kremu za stopala.

Tokom ljeta, kada su pete svakodnevno izložene suncu, prašini i otvorenoj obući, redovna njega može pomoći da koža ostane mekša i urednija.

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