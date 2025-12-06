Koja je banana najzdravija? Stručnjaci objašnjavaju po fazama zrelosti

Banane su jedno od najomiljenijih voćki na svijetu. Daju brzu energiju, a istovremeno pozitivno djeluju na srce i probavu. Ako ste se ikada pitali u kojoj fazi zrelosti je banana najzdravija, odgovor je zanimljiv – svaka faza donosi drugačiji nutritivni profil, navodi Express.co.uk.

Kako se boja banane mijenja od zelene do žute sa smeđim pjegama, mijenja se i njen ukus, ali i zdravstvene koristi. Ključni proces je pretvaranje škroba u šećere poput glukoze, fruktoze i saharoze. Zbog toga svaka faza nudi svoje posebne prednosti.

Zelene banane

U najranijoj fazi zrelosti banane sadrže mnogo otpornog škroba, vrste ugljikohidrata koji se sporije probavlja. Zbog toga imaju blago gorak ukus, ali su odlična hrana za dobre crijevne bakterije. U prosjeku sadrže oko 3,5 grama vlakana i tek oko 10 grama šećera na 100 grama, pa pomažu probavi i stabilizaciji nivoa šećera u krvi. Ipak, zbog gušće teksture i sporijeg varenja, preporučuje se postupno uvođenje zelenih banana u jelovnik.

Banane koje prelaze iz zelene u žutu

U ovoj fazi banane pružaju najbolji balans vlakana, kalija i umjerene količine prirodnih šećera. S otprilike 2,5 grama vlakana na 100 grama, ove banane pomažu u sprečavanju naglih skokova šećera u krvi. Gastroenterolog dr. Saurabh Sethi, školovan na Harvardu, objašnjava da kalij iz banana igra važnu ulogu u radu živaca i održavanju pravilnog srčanog ritma.

Žute i pjegave banane

Kako banana potpuno sazrijeva i poprima jarko žutu boju, vlakna se smanjuju, dok slatkoća raste. Takve banane obiluju vitaminom C i B5, koji su važni za kožu i metabolizam, i odličan su izbor kada je potrebna brza energija. Banane sa smeđim pjegicama imaju još više antioksidansa i vitamina, ali i oko 17 grama šećera na 100 grama, zbog čega su idealne za pripremu kolača i drugih slastica.

Koja je faza najzdravija?

Iako sve faze zrelosti imaju svoje prednosti, stručnjaci smatraju da su najbolji izbor banane koje su između zelene i žute. Zbog ravnoteže vlakana, kalija i umjerene slatkoće, predstavljaju najzdraviju opciju za većinu ljudi.