Da li znate zašto su banane uvijek broj 1 na vagi u trgovini?

Banane su među najomiljenijim i najprodavanijim namirnicama u trgovinama, pa ne čudi da zauzimaju posebno mjesto u maloprodaji. Iako bi, prema abecednom redu, brojni proizvodi poput artičoka, ananasa ili avokada trebali stajati ispred banana, u praksi su banane gotovo uvijek označene brojem 1.

Prema pisanju Get To Text, razlog je jednostavan – banane su toliko tražene i često kupovane da im je “broj 1” zadržan kako bi kupci lakše i brže pronašli ovaj proizvod.

Ruanda prednjači u potrošnji banana

U svijetu postoji oko hiljadu različitih vrsta banana, a uzgajaju se u više od 150 zemalja. Budući da nisu sezonske, već uspijevaju tokom cijele godine, banane su dostupne bez obzira na period. Najveća potrošnja bilježi se u Ruandi, gdje prosječan stanovnik godišnje pojede čak 279 kilograma banana, navodi Metropolitan.

Prehrambena industrija koristi skalu od sedam nijansi kako bi procijenila stepen zrelosti banana. Dok neki vole jesti zelene banane koje ponekad i termički obrade, drugi biraju tamnije, prezrele plodove, idealne za kolače i domaće napitke.

Čak 95 posto banana u trgovinama pripada vrsti Cavendish, koja je najrasprostranjenija u globalnoj trgovini. Američki gigant Walmart je još 2013. godine otkrio da su upravo banane njihov najprodavaniji artikl.

Više od 100 milijardi banana godišnje

Kako navodi Science Meets Food, banana je najpopularnije voće na svijetu i četvrta najvrjednija prehrambena kultura, odmah iza pšenice, riže i mlijeka. National Geographic dodaje da banane čine oko 75 posto ukupne trgovine tropskim voćem, a svake godine se u svijetu pojede više od 100 milijardi komada. One su i najizvoženije voće globalno.

Zanimljivost za kraj – u Kaliforniji postoji muzej banana u kojem se čuva oko 17.000 predmeta vezanih za ovo omiljeno voće.