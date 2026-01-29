Agencija za sigurnost hrane BiH reagovala nakon otkrivanja klorpirifosa u bananama

Jasmina Ibrahimović
Otkriveno kako da banane ostanu svježe i do 15 dana
Foto: Pexels/ Banane

Nakon što je u pošiljci banana podrijetlom iz Ekvadora, pri izvozu iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, utvrđena prisutnost ostataka aktivne tvari klorpirifos, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine preporučila je mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH da razmotre i poduzmu dodatne mjere upravljanja rizikom.

Konkretna pošiljka zadržana je pri uvozu u Republiku Hrvatsku i najavljeno je da će biti uništena u roku od 30 dana, te stoga ista ne predstavlja rizik po zdravlje potrošača.
Sve informacije zaprimljene putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) dostavljene su mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, uključujući brzu procjenu rizika, koju je provela Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Agencija je izradila brzu procjenu rizika obzirom da se ne mogu isključiti genotoksični i razvojno neurotoksični efekti na prisutnost mjerljivih količina klorpirifosa u hrani, što ukazuje na potencijalni zdravstveni rizik, osobito za djecu, kao osjetljivu populacijsku skupinu.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je “Izjavu o dostupnim rezultatima procjene ljudskog zdravlja u kontekstu stručne ocjene aktivne tvari klorpirifos” („Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos“, EFSA, 2019), koja predstavlja znanstvenu podlogu za regulatorne odluke u području sigurnosti hrane i uporabe pesticida. U okviru postupka procjene rizika razmotreni su svi relevantni znanstveni podaci, uključujući toksikološke studije, epidemiološke nalaze, te procjene izloženosti putem hrane.

Posebna pozornost posvećena je potencijalnim učincima klorpirifosa na razvoj živčanog sustava, pri čemu su dostupni dokazi ukazali na zabrinutost u pogledu mogućih štetnih učinaka, osobito kod osjetljivih skupina stanovništva, kao što su djeca i trudnice.
Klorpirifos se ne nalazi na Popisu aktivnih materija dopuštenih za uporabu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 11/25 i 21/25).

