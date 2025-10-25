Evo kako da uvijek odaberete najslađe banane

Izgled voća često može zavarati, pa odabir onog koje će zaista biti slatko i ukusno nije uvijek jednostavan zadatak. Koliko puta ste u prodavnici pomislili da ste pronašli savršeno, sočno i zrelo voće, a onda kod kuće otkrili da mu nedostaje ukus i miris? Iako izgled zna biti varljiv, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da izaberete zaista slatko i aromatično voće.

Većina ljudi banane procjenjuje prema boji kore ili broju tamnih mrlja, ali postoji i jedan manje poznat znak koji otkriva koliko će banana biti slatka. Dok se mnogi kupci raspravljaju o tome jesu li bolje one sa zelenim vrhom ili potpuno žute, ključ zapravo može biti u dužini stabljike.

Muškarac koji je na Instagramu podijelio ovaj trik priznao je da mu je trebalo 45 godina da ga otkrije, a njegov savjet brzo je postao viralan i iznenadio hiljade ljudi koji su mislili da već znaju kako prepoznati najbolje banane, prenosi DailyExpress.

„Ovako birate najslađe banane – pogledajte stabljiku. Ako je kratka, banana će biti ukusnija i slađa, dok one s dužom stabljikom obično imaju blaži ukus“, objasnio je u videu.

Reakcije korisnika bile su oduševljene. „Kako tek sada, sa svojih 62 godine, ovo saznajem? Nekad sam birala dobro, a nekad pogrešno“, napisala je jedna žena. Druga je dodala: „Da! Ovo stvarno uvijek funkcioniše!“

Savjet je potvrdio i kuhar s više od 20 godina iskustva, Cristian Feher, koji preporučuje da prilikom kupovine obratite pažnju upravo na dužinu stabljike jer, kako kaže, „to je mali detalj koji otkriva koliko je banana zaista slatka“.

