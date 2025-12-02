Otkriveno kako da banane ostanu svježe i do 15 dana

Često se dogodi da napunimo korpu svježim voćem s najboljom namjerom da ga pojedemo u narednim danima, ali prije nego što stignemo uživati u njemu ono počne propadati, gubiti svježinu ili postati premekano.

Banane, jagode i breskve najčešće su žrtve prebrzog sazrijevanja, a razlog toga nije samo vrijeme nego i način na koji ih čuvamo u domu. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji mogu produžiti svježinu voća i do nekoliko sedmica.

Jednostavna pravila da vam banane traju i do 15 dana

Banane se naročito brzo kvare, pa već nakon nekoliko dana postaju smeđe i kašaste, što vodi nepotrebnom bacanju hrane i novca.

Stručnjaci ističu da nekoliko jednostavnih pravila može produžiti svježinu banana i do petnaest dana. Banane nikada ne treba držati na mjestu gdje im peteljke ostaju izložene, jer se upravo tu oslobađa najveća količina etilena, gasa koji ubrzava dozrijevanje.

Prekrivanje peteljki providnom ili aluminijskom folijom može usporiti taj proces i produžiti rok trajanja voća.

Banane treba držati odvojeno od ostalog voća, jer zajedničko skladištenje ubrzava sazrijevanje. Takođe je važno da ne stoje na tvrdoj podlozi niti da su složene jedna preko druge, jer se lako nagnječe, što vodi bržem kvarenju.

Kada vise, manje su izložene pritisku i manje dolaze u kontakt s etilenom, pa ostaju čvršće i ljepše. Ako nemate posebnu vješalicu za banane, jednako dobro posluži kuka ispod kuhinjskog ormarića ili viseća korpa za voće.

Prija li frižider bananama?

Često se vjeruje da bananama ne prija frižider, jer im kora brzo potamni, ali stručnjaci objašnjavaju da se promjena odnosi samo na spoljašnjost.

Unutrašnjost voća ostaje svježa i ukusna, a hlađenje zapravo može pomoći da banane traju i do petnaest dana. Najbolje ih je držati u papirnoj kesi ili prozračnoj posudi kako bi se izbjeglo nagomilavanje vlage i gubitak čvrstoće.

Pravilno čuvanje voća, posebno banana, često predstavlja razliku između nekoliko dana i dvije sedmice svježine, jer male promjene u skladištenju donose iznenađujuće dobre rezultate.