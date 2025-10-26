BKC Tuzla domaćin “Dana audiovizuelnog naslijeđa” i prvog Festivala filmskog stvaralaštva mladih

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona od 27. do 31. oktobra bit će središte filmske i umjetničke scene mladih, u okviru manifestacija „6. Dani audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti“ i „1. Festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025“.

Tokom pet dana trajanja manifestacije publiku očekuju projekcije filmova učenika i studenata, panel diskusije, izložbe i muzički programi koji povezuju umjetnost, obrazovanje i kulturno naslijeđe. Festival okuplja brojne mlade autore, edukatore i stručnjake iz oblasti filma, turizma i kulture s ciljem poticanja kreativnosti i afirmacije filmskog stvaralaštva mladih.

U ponedjeljak, 27. oktobra, manifestacija počinje izložbom “Una familia: Niti koje nas povezuju”, dok će u utorak, 28. oktobra, u 11 sati biti svečano otvaranje Festivala, dodjela nagrada srednjoškolcima i projekcija filmova na temu “Zdravlje”. Panel diskusija istog dana posvećena je temi “Filmsko stvaralaštvo u odgojnim i obrazovnim ustanovama”.

Srijeda, 29. oktobra, donosi bogat program – od turističkih filmova osnovaca i srednjoškolaca do diskusije o video produkciji i promociji kulturnog naslijeđa. Publika će moći pogledati i animirani film “Jonatan sa Galeb-planine”, uz razgovor o empatiji i jednakopravnosti kroz digitalnu umjetnost.

U četvrtak, 30. oktobra, na programu je panel o ulozi lokalne i omladinske filmske produkcije u razvoju kreativne industrije, kao i proglašenje pobjednika u kategoriji studentskih i omladinskih filmova. Dan će biti zaključen festivalskim koncertom “Oktofonija” i druženjem u Galeriji BKC-a.

Posljednjeg dana, 31. oktobra, planiran je program posvećen književniku Dervišu Sušiću povodom 100 godina od njegovog rođenja, te obilježavanje Dana evropskog naslijeđa 2025. godine.

Festival zajednički organizuju JU Bosanski kulturni centar TK, Udruženje Mladi Tuzle, Pozorište mladih Tuzle, Srednja savremeno-umjetnička škola Tuzla i Una Storia Tuzla, uz podršku Ministarstva kulture, sporta i mladih TK, Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Turističke zajednice TK.

Iz BKC-a ističu da su svi programi besplatni i edukativnog karaktera, a prilagođeni su djeci, mladima i školama. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK dalo je saglasnost za učešće učenika osnovnih i srednjih škola, dok je projekat sufinansiran kroz javni poziv Ministarstva kulture, sporta i mladih TK “Podrška u oblasti kulture u 2025. godini”.