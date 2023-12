Prvi koraci na ledu: Počela besplatna škola klizanja u Tuzli

Na tuzlanskom klizalištu sa radom je počela besplatna škola klizanja.

Škola se održava uz podršku kompanije Bingo, a prva grupa od 25 djevojčica i dječaka je već krenula na časove, te su oduševljeni dobrom zimskom zabavom.

Prve korake na ledu mališani će napraviti sa certificiranim instruktorima klizanja, a do sada je kroz školu klizanja prošlo blizu 3.000 mališana.

“Prijave za besplatnu školu klizanja su završene, od prvobitnih 300 polaznika, došli smo do 355 prijavljene djece, te su svi termini od 10:00 do 11:00 i od 11:15 do 12:15 h. od 04.12.2023. do 25.01.2024. godine popunjeni”, naglasili su iz Panonike.