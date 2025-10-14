Tarik Omeragić ostvario zapažen nastup na Svjetskom kupu u Montrealu

Seniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju Tarik Omeragić, uz podršku Saveza klizačkih sportova BiH, Olimpijskog komiteta BiH i BH Telecoma, nastupio je od 9. do 12. oktobra u Montrealu (Kanada) na prvom od četiri planirana Svjetska kupa u sezoni. Ova takmičenja ujedno predstavljaju kvalifikacije za Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026.

U izuzetno jakoj konkurenciji od 92 najbolja svjetska brzoklizača, Omeragić je ostvario zapažene rezultate u svim disciplinama.

Na 1.500 metara zauzeo je 41. mjesto, čime se približio normi za učešće na ZOI. Realno je očekivati da će, nakon ukupna četiri nastupa u Svjetskom kupu, uspjeti da se plasira među 36 najboljih takmičara, što bi mu obezbijedilo nastup na Olimpijskim igrama.

Na 1.000 metara Omeragić je zauzeo 44. mjesto, a za nastup u Montrealu osvojio je 50 bodova, čime je značajno popravio svoj položaj na rang-listi najboljih brzoklizača svijeta.

U nastavku sezone, Omeragić će ponovo nastupiti u Montrealu od 16. do 19. oktobra, nakon čega se serija Svjetskih kupova seli u Evropu, sapćeno je iz Saveza klizačkih sportova BiH.