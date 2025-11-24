Tarik Omeragić završio treći Svjetski kup: Borba za olimpijsku normu se nastavlja

Seniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju (short track) Tarik Omeragić, uz podršku Saveza klizačkih sportova BiH, Olimpijskog komiteta BiH i BH Telecoma, nastupio je od 20. do 23. novembra u Gdanjsku (Poljska) na trećem od četiri planirana Svjetska kupa, koji ujedno predstavljaju kvalifikacije za odlazak na ZOI Milano–Cortina 2026.

U izuzetno jakoj konkurenciji od 92 najbolja svjetska brzoklizača, Omeragić je ostvario zapažen nastup. U disciplinama 1500 m i 1000 m zauzeo je 51. mjesto, ali nažalost nije uspio izboriti plasman u završne krugove ovih trka, koji bi ga približili ostvarenju cilja – kvalifikaciji za Zimske olimpijske igre.

Omeragiću preostaje još jedna prilika da se bori za olimpijsku normu. Na četvrtom Svjetskom kupu, koji se održava od 27. do 30. novembra u Dordrechtu (Nizozemska), pokušat će ostvariti što bolji rezultat i u konačnom zbiru plasirati se među 36 brzoklizača koji će nastupiti na ZOI 2026, saopćeno je iz Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine.