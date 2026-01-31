Klizalište Panonika ulazi u finiš sezone, vikend za posljednje krugove na ledu

Gradsko klizalište Panonika u Tuzli završava ovogodišnju sezonu rada, a pred posjetiocima je još samo jedan vikend za klizanje. Kako su saopćili iz klizališta, nedjelja, 1. februar 2026. godine, bit će posljednji dan klizačke sezone 2025/2026.

Iz uprave klizališta pozvali su građane da iskoriste preostale dane i provedu vrijeme na ledu.

„Još samo ovaj vikend. Ukoliko niste stigli ili ste planirali doći, sada je prava prilika. Gradsko klizalište Panonika će raditi još sutra i prekosutra, a nedjelja 1. 2. 2026. godine je posljednji dan klizačke sezone 2025/2026“, poručili su iz klizališta Panonika.

Klizalište će tokom završnog vikenda raditi u periodu od 10 do 22 sata, a posjetioci će imati priliku uživati u posljednjim krugovima na ledu i sadržajima poput ledenog tobogana.

„Iskoristite vikend, povedite ekipu, porodicu ili dođite sami i uhvatite posljednje krugove na ledu i spuštanja na ledenom toboganu. Vidimo se na klizalištu“, dodali su iz klizališta Panonika.