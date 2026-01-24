Dan za pamćenje na klizalištu Panonika: Maskote, facepainting…

Subota za pamćenje na gradskom klizalištu Panonika, kada je za najmlađe najavljena zimska zabava na ledu uz maskote i facepainting.

Kako su saopćili sa gradskog klizališta, program je planiran od 12:30 do 13:30, a na ledu će klizati maskote Spužva Bob, Patrik i Nindža Kornjača.

Dodaju da će mališani imati priliku i za facepainting.

„Vidimo se na Panonici – tamo gdje zima znači zabavu!“, saopćili su iz gradskog klizališta.