Ovaj kućni aparat svake godine šalje 40 hiljada ljudi u prijevremenu smrt, upozoravaju stručnjaci

Zagađenje zraka u zatvorenom prostoru koje nastaje korištenjem plinskih šporeta povezano je s velikim zdravstvenim teretom u Evropi, navodi se u studiji koju su vodili istraživači sa Univerziteta Jaume I u Španiji. Prema procjenama iz izvještaja, izloženost dušikovom dioksidu (NO₂) koji nastaje pri kuhanju na plin povezuje se s oko 40.000 prijevremenih smrti godišnje u Evropskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, piše Daily Mail.

Istraživači ističu da je rizik izraženiji u domovima sa slabom ventilacijom, gdje se tokom dužeg kuhanja mogu dostići koncentracije NO₂ koje prelaze smjernice Svjetske zdravstvene organizacije. U izvještajima se navodi i da plinski štednjaci mogu povećati zdravstveni rizik i u domaćinstvima koja inače ispunjavaju preporučene smjernice za kvalitet zraka.

Voditeljica istraživanja dr. Juana Maria Delgado-Saborit izjavila je: „Odavno znamo da plinske peći značajno zagađuju zrak, ali sada možemo vidjeti koliko to utiče na živote i zdravlje.“

Studija je rađena u saradnji s Evropskim savezom za javno zdravstvo (EPHA), a u pratećim materijalima se zagovara postepeno napuštanje plinskih štednjaka, uz finansijske poticaje za prelazak na električne uređaje. Sara Bertucci iz EPHA, kako je preneseno, navela je: „Kao i s cigaretama, dugo se zanemarivala opasnost plinskih štednjaka. Sada, kada poznajemo stvarne rizike, vlade bi trebale djelovati i pružiti podršku građanima u zamjeni plinskih uređaja.“

Prema podacima koji se navode u izvještajima, oko trećina domaćinstava u Evropi kuha na plin, a među zemljama koje se izdvajaju po većem procijenjenom teretu navode se Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Poljska, Rumunija i Francuska.