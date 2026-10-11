Zašto se kilogrami vraćaju nakon dijete? Istraživanje otkriva mogući razlog

Vraćanje kilograma nakon dijete problem je s kojim se suočavaju mnogi ljudi koji su uspjeli smanjiti tjelesnu težinu. Novo naučno istraživanje ukazuje na mogućnost da masne ćelije zadržavaju svojevrsno biološko sjećanje na raniju gojaznost, što bi moglo djelimično objasniti zašto je dugoročno održavanje postignute težine toliko zahtjevno.

Naučnici su proučavali promjene koje nastaju u masnom tkivu tokom povećanja tjelesne težine, ali i ono što se događa nakon mršanja.

Rezultati sugeriraju da se određene promjene u masnim ćelijama ne povlače odmah nakon gubitka kilograma. Zbog toga se organizam, čak i nakon uspješnog mršanja, može razlikovati od organizma osobe koja ranije nije imala višak kilograma.

Masne ćelije mogu zadržati trag prethodne gojaznosti

U središtu istraživanja nalaze se epigenetske promjene, odnosno promjene koje utječu na aktivnost gena, ali ne mijenjaju samu strukturu DNK.

Takve promjene mogu nastati kao odgovor organizma na različite životne okolnosti, uključujući prehranu i povećanje tjelesne težine.

Istraživači su utvrdili da neke molekularne promjene u masnom tkivu mogu ostati prisutne i nakon značajnog gubitka kilograma.

Upravo se to opisuje kao svojevrsno sjećanje masnih ćelija na ranije stanje organizma.

Ovaj mehanizam mogao bi imati ulogu u ponovnom nakupljanju masnog tkiva, iako još nije potpuno razjašnjeno koliko utječe na vraćanje tjelesne težine kod ljudi.

Zašto je teško održati težinu nakon mršanja?

Kada osoba smanji unos kalorija i izgubi višak kilograma, tijelo prolazi kroz niz prilagodbi.

Osim promjena u masnom tkivu, na regulaciju tjelesne težine utječu apetit, hormoni, potrošnja energije, fizička aktivnost i svakodnevne prehrambene navike.

Zbog toga održavanje izgubljenih kilograma ne zavisi samo od pridržavanja određenog načina prehrane, nego i od složenih bioloških procesa.

Novo istraživanje ukazuje na to da bi epigenetske promjene mogle predstavljati još jedan dio objašnjenja zbog čega se tjelesna težina kod pojedinih osoba ponovo povećava nakon dijete.

Može li ovo otkriće pomoći u liječenju gojaznosti?

Naučnici smatraju da bi bolje razumijevanje promjena koje ostaju u masnom tkivu moglo doprinijeti razvoju novih pristupa liječenju gojaznosti.

Ako buduća istraživanja pokažu na koji način se takve promjene mogu spriječiti ili ublažiti, moguće je da će se razviti efikasnije metode za dugoročno održavanje tjelesne težine.

Ipak, rezultati ne znače da je pronađen konačan odgovor na pitanje vraćanja kilograma niti da postoji način da se biološko sjećanje masnih ćelija jednostavno ukloni.

Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko ovaj mehanizam doprinosi ponovnom debljanju i može li se na njega sigurno utjecati.

Za osobe koje žele dugoročno održati tjelesnu težinu i dalje su važni održiv način prehrane, redovna fizička aktivnost, dovoljno sna i pristup prilagođen individualnim zdravstvenim potrebama.