Dijeta koja smanjuje holesterol za trećinu u samo mjesec dana

Visok holesterol je ozbiljno stanje koje pogađa više od polovine odrasle populacije, dovodi do nakupljanja masnoća u arterijama i blokira protok krvi. Neliječen, značajno povećava rizik od srčanog i moždanog udara, ali i demencije. Posebno zabrinjava rast broja dijagnoza među mlađima od 30 godina. Zbog toga milioni ljudi koriste statine – lijekove koji snižavaju nivo “lošeg” LDL holesterola.

Iako su statini mnogima od presudne važnosti, mogu izazvati nuspojave poput bolova u mišićima ili probavnih tegoba, a kod nekih pacijenata ne postižu željeni efekat. Stručnjaci zato ističu da bi veliki broj ljudi mogao imati značajnu korist od izrazito učinkovite biljne ishrane – takozvane Portfolio dijete – koja holesterol može sniziti skoro jednako dobro kao i lijekovi, piše Daily Mail.

Portfolio dijetu su razvili kanadski naučnici 2002. godine. Fokusira se na četiri ključne grupe namirnica za koje je dokazano da smanjuju holesterol: vlakna, nezasićene masnoće, orašasti plodovi i mahunarke. Svaka od ovih grupa samostalno utiče na snižavanje holesterola, ali njihov zajednički efekat daje izuzetne rezultate. Autor dijete, profesor nutricionističkih nauka Dr. David Jenkins, objašnjava da kombinovanje tih namirnica djeluje poput dobrog finansijskog portfelja – više pristupa daje maksimalan rezultat.

Istraživanja pokazuju da Portfolio dijeta može smanjiti LDL holesterol i do 35 posto za samo mjesec dana, što je nivo sličan učinku pojedinih statina. Dugoročne koristi potvrđuje i studija Univerziteta Harvard, koja je tokom 30 godina pratila oko 210.000 zdravstvenih radnika. Oni koji su se najdosljednije pridržavali ove ishrane imali su 14 posto manji rizik od kardiovaskularnih bolesti.

„Sve više ljudi ima povišen holesterol. Ali ne treba svima snažno sniženje kakvo daju jači statini. Za većinu je dovoljna umjerena redukcija koju pruža ishrana. Koristi imaju svi koji žele zdravije jesti, ne samo oni kojima treba snižavanje holesterola“, kaže profesor Jenkins.

Da bi se razumio uticaj ove dijete, važno je znati razliku između LDL („lošeg“) i HDL („dobrog“) holesterola. Probleme obično stvara nezdrav stil života – previše zasićenih masnoća, pušenje i nedostatak fizičke aktivnosti. Portfolio dijeta daje bolje rezultate od smanjenja crvenog mesa (oko 10% smanjenja LDL-a) ili standardne mediteranske ishrane (oko 13%), jer kombinira više mehanizama djelovanja.

Dijetetičarka Dell Stanford iz British Heart Foundation pojašnjava da je ideja jednostavna: što više namirnica koje snižavaju holesterol kombinujete, rezultat će biti veći.

Ova ishrana se oslanja na četiri ključna elementa:

– viskozna vlakna (zob, ječam, grah, leća, jabuke, lanene i chia sjemenke), koja u probavnom traktu vežu holesterol i sprečavaju njegovu apsorpciju

– biljne proteine (tofu, tempeh, mahunarke, orašaste plodove), koji smanjuju količinu holesterola koji proizvodi jetra

– nezasićene masnoće (maslinovo ulje, ulje repice, suncokretovo ulje), koje potiču jetru da proizvodi manje holesterola

– biljne sterole koji blokiraju apsorpciju holesterola, prirodno prisutne u orašastim plodovima i nekim obogaćenim namirnicama

Portfolio dijeta donosi i dodatne koristi. Studija iz 2023. godine pokazala je da žene u postmenopauzi koje su se pridržavale ove ishrane imaju 31 posto manji rizik od dijabetesa tipa 2. Pomaže i u kontroli tjelesne težine, jer hrana bogata vlaknima doprinosi osjećaju sitosti i boljoj regulaciji apetita.

Primjer dnevnog jelovnika uključuje zobenu kašu sa sojinim mlijekom, salatu sa slanutkom i avokadom, te tofu s povrćem i rižom. Dijeta je veoma fleksibilna i može se prilagoditi različitim navikama, kulturama i ukusima. Iako se fokusira na biljne proteine, povremene manje porcije nemasne piletine ili ribe nisu isključene.

Stručnjaci ipak upozoravaju da osobe koje već koriste statine ne smiju samoinicijativno prekidati terapiju. „Ljudi koji već imaju kardiovaskularne bolesti moraju značajno sniziti holesterol, a za to će gotovo sigurno trebati statini“, kaže Stanford.

Za njih je ova ishrana odličan dodatak terapiji, ali ne zamjena. Međutim, za veliki broj ljudi s povišenim holesterolom, Portfolio dijeta nudi učinkovit, prirodan i dugoročno održiv način poboljšanja zdravlja srca.