Imate stomak iako niste debeli? Evo šta pomaže da skinete salo

Visceralna mast predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik jer se ne taloži ispod kože već duboko u tijelu, oko unutrašnjih organa, a upravo visceralna mast povećava vjerovatnoću za dijabetes tipa 2, bolesti srca i poremećaje metabolizma.

Gdje se nalazi vicelarna mast?

Iako mnogi pokušavaju smršati zbog izgleda, opasniji dio masnih naslaga često ostaje nevidljiv, posebno nakon perioda obilne hrane i prazničnih trpeza kada se visceralna mast najbrže gomila.

Za razliku od potkožne masnoće koju možete uhvatiti prstima, visceralna mast se nalazi iza trbušnog zida i često se manifestuje kao tvrđa izbočina na stomaku.

Zbog toga osoba može djelovati vitko, a istovremeno imati povišen nivo ove vrste masnoće. Dobra vijest je da visceralna mast reaguje na promjene u ishrani i može se postepeno smanjivati pravilnim izborom namirnica.

Tri grupe namirnica koje ciljaju visceralnu mast

Iako ne postoji jedna namirnica koja sama topi visceralnu mast, kvalitet ishrane ima presudnu ulogu. Stručnjaci posebno ističu važnost pametnog izbora ugljikohidrata i izbjegavanja prerađenih proizvoda koji pogoduju njenom nakupljanju.

Cjelovite žitarice sadrže prirodna vlakna koja usporavaju varenje, stabilizuju nivo glukoze u krvi i produžavaju osjećaj sitosti.

Takva ishrana doprinosi boljoj osjetljivosti na inzulin i sprječava nagle hormonske oscilacije koje podstiču skladištenje masnoće. Integralni ovas, ječam, kinoa i smeđa riža često se povezuju sa smanjenjem visceralne masti.

Mahunarke su vrijedan izvor rastvorljivih vlakana i otpornog skroba koji utiču na smanjenje upalnih procesa u organizmu.

Zbog sporog varenja, pomažu u održavanju sitosti tokom dužeg perioda, što olakšava kontrolu kalorijskog unosa. Pasulj, sočivo i leblebije istovremeno hrane crijevnu mikrofloru i podržavaju metabolizam masti.

Lisnato povrće i povrće iz porodice krstašica ima izuzetno nizak kalorijski sadržaj, a daje volumen obrocima. Antioksidansi prisutni u ovom povrću smanjuju upalu povezanu s viškom visceralne masti, dok vlakna usporavaju pražnjenje želuca i stabilizuju nivo šećera u krvi. Spanać, zelena salata, kelj, brokoli, karfiol i prokulice često su temelj ishrane usmjerene na smanjenje masnih naslaga u području stomaka.

Kako dodatno uticati na smanjenje masnih naslaga

Osim navedenih grupa, stručnjaci preporučuju povremeni unos hrane bogate otpornim skrobom. Kuvani krompir ili riža, ohlađeni i kasnije ponovo zagrijani ili konzumirani hladni, mijenjaju strukturu skroba i postaju efikasniji u regulaciji glukoze i apetita.

Voće također ima važnu ulogu jer obezbjeđuje vlakna, tečnost i antioksidanse koji doprinose smanjenju upalnih procesa povezanih s visceralnom masti.

Visceralna mast ne nestaje preko noći, ali reaguje na cjelokupno okruženje koje stvarate kroz ishranu, kretanje i hormonsku ravnotežu. Stabilni metabolički uslovi postepeno tjeraju tijelo da upravo ove duboke masne rezerve koristi kao izvor energije, što dugoročno donosi najveću korist za zdravlje.