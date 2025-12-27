Ako ste pretjerali s hranom, ovi napici mogu brzo smiriti želudac

Blagdani često znače bogatu hranu, pune tanjire i, vrlo često, osjećaj težine u stomaku. Ako ste tokom Božića pojeli više nego što ste planirali i sada osjećate nadutost, pritisak ili nelagodu, dobra vijest je da postoje jednostavni napici koji mogu pomoći da se želudac smiri i probava pokrene.

Čaj od đumbira za brže olakšanje

Đumbir je jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika kod probavnih smetnji. Istraživanja su pokazala da pomaže kod mučnine, nadutosti, viška gasova i osjećaja težine u stomaku. Aktivne supstance u đumbiru, poput gingerola i šogaola, opuštaju mišiće želuca i crijeva, čime se smanjuju grčevi i neugodan pritisak. Osim toga, đumbir ubrzava pražnjenje želuca, što znači da se hrana brže probavlja i lakše podnosi.

Dijetetičarka Crystal Orozco za EatingWell ističe da je čaj od đumbira njen čest izbor kod problema s probavom, posebno u kombinaciji s malo limuna i meda, jer umiruje želudac i smanjuje bol i nelagodu.

Čaj od komorača protiv nadutosti

Komorač je poznat po svom umirujućem djelovanju na probavni sistem. Sadrži anetol, spoj koji opušta mišiće crijeva, zbog čega čaj od sjemenki komorača može pomoći kod nadutosti, grčeva i bolova u stomaku. Također potiče probavu i olakšava pražnjenje crijeva, pa se višak hrane brže izbacuje iz organizma. Kod osoba koje imaju dugotrajnije probavne tegobe, ovaj čaj može biti koristan i kod sindroma iritabilnog crijeva.

Voda s limunom kao lagani poticaj probavi

Dodavanje malo limunovog soka u čašu mlake vode ili čaja može pomoći želucu da se brže isprazni. Jedno istraživanje je pokazalo da limun može ubrzati ovaj proces i do jedan i po put. Ipak, s ovim napitkom treba biti oprezan. Limun je kiseo i kod osoba koje imaju problema sa žgaravicom može izazvati dodatnu nelagodu, pa se u tom slučaju ne preporučuje.

Soda bikarbona kao brzo, ali povremeno rješenje

Iako okus nije naročito prijatan, soda bikarbona rastvorena u vodi može brzo pomoći kod žgaravice i osjećaja mučnine. Dijetetičarka Jennifer Christman je za The Skimm objasnila da natrijev bikarbonat djeluje kao baza koja može smanjiti kiselost u želucu i time ublažiti probavne tegobe.

Važno je, međutim, ne pretjerivati. Dovoljna je četvrtina kašičice sode bikarbone u čaši vode. Veće količine mogu izazvati proljev ili povraćanje, a redovna upotreba se ne preporučuje zbog povećanog unosa natrija.

Ako se probavne tegobe često ponavljaju ili traju duže, najbolje je potražiti savjet ljekara, ali u slučajevima povremenog prejedanja, ovi napici mogu biti jednostavna i brza pomoć.