Dijeta s kuhanim jajima: Plan za 14 dana koji topi kilograme

Dijeta s kuhanim jajima već godinama privlači pažnju zbog tvrdnji da ubrzava metabolizam i pomaže u sagorijevanju masnih naslaga, iako se zasniva na malom broju namirnica.

Prema dostupnim objašnjenjima, ovaj režim ishrane traje 14 dana i, ukoliko se dosljedno provodi, može dovesti do gubitka kilograma koji se kasnije ne vraćaju lako.

Osnova dijete su kuhana jaja, povrće, voće i nemasni izvori proteina, uz obavezno povećan unos vode.

Hidratacija ima važnu ulogu jer pomaže izbacivanje toksina iz organizma, a dodatni efekat postiže se ako se uz ishranu praktikuje i barem pola sata lagane fizičke aktivnosti dnevno. Važno je naglasiti da su brza hrana, alkohol i zaslađena pića isključeni, dok se unos soli i šećera svodi na minimum.

Kako izgleda prva sedmica dijete

Tokom prve sedmice doručak je isti svakog dana i sastoji se od dva kuhana jaja i pola citrusa, poput narandže, grejpa ili cijele mandarine.

Ručkovi i večere se mijenjaju iz dana u dan, ali se uglavnom baziraju na kombinaciji povrća, piletine, ribe, kuhanih krompira ili voća.

Ovakav raspored omogućava organizmu da unosi dovoljno proteina, dok se unos ugljikohidrata značajno smanjuje, što je jedan od razloga brzog gubitka kilograma.

Obroci su jednostavni, bez složenih priprema, a porcije salate i povrća su izdašne, što doprinosi osjećaju sitosti i smanjuje potrebu za dodatnim grickanjem između obroka.

Druga sedmica i važna upozorenja

Druga sedmica dijete s kuhanim jajima zadržava isti doručak, dok se ručkovi i večere dodatno pojednostavljuju. Fokus ostaje na piletini, ribi, jajima, povrću kuhanom na pari i svježim salatama, uz povremene obroke voća.

Ishrana je i dalje siromašna ugljikohidratima, što organizam usmjerava na trošenje masnih rezervi.

Iako mnogima ovaj režim djeluje efikasno, riječ je o prilično radikalnoj promjeni ishrane. Zbog toga se preporučuje oprez, naročito kod osoba koje imaju hronične zdravstvene probleme.

Prije početka dijete s kuhanim jajima, savjetuje se konsultacija s ljekarom kako bi se izbjegle moguće neželjene posljedice i osiguralo da ovakav način ishrane ne ugrozi zdravlje.