Gastroenterolog: Ovu dijetu nikada ne bih prakticirao bez nadzora ljekara

Probavne tegobe poput nadutosti, plinova i žgaravice često su povezane s lošim prehrambenim navikama, ali stručnjaci upozoravaju da je mnogo važnije kako se hranimo na duže staze. Gastroenterolog dr. Andrew Moore za magazin Parade ističe da ishrana ima ključnu ulogu u zdravlju crijeva, jer se u probavnom sistemu nalaze trilioni bakterija koje čine crijevni mikrobiom. Prema njegovim riječima, pojedine dijete koje se predstavljaju kao zdrave mogu dugoročno narušiti ravnotežu tih korisnih bakterija.

Dr. Moore naglašava da nikada ne bi dugoročno praktikovao keto dijetu, osim ako za to ne postoji medicinski razlog i nadzor ljekara. Keto dijeta podrazumijeva značajno smanjenje unosa ugljikohidrata, njihovu zamjenu umjerenim unosom proteina i povećanim unosom masti. Kada se unos ugljikohidrata svede na oko 50 grama dnevno ili manje, organizam ulazi u stanje ketoze, u kojem umjesto glukoze kao primarnog izvora energije koristi masti.

Ipak, problem koji vidi u ovakvom načinu ishrane jeste činjenica da je često siromašan vlaknima. Iako keto dijeta direktno ne zabranjuje vlakna, mnoge namirnice koje su bogate vlaknima ujedno sadrže i veće količine ugljikohidrata, pa se iz tog razloga izbjegavaju. Vlakna su, međutim, važna jer se njihovom razgradnjom stvaraju kratkolančane masne kiseline koje smanjuju upale i podržavaju zdravlje sluznice probavnog sistema. Nizak unos vlakana povezuje se s povećanim rizikom od različitih oboljenja, uključujući upalne bolesti crijeva i rak debelog crijeva.

Preporučena dnevna količina vlakana zavisi od dobi i spola, ali se uglavnom kreće između 25 i 38 grama dnevno. Stručnjaci upozoravaju da se unos vlakana ne treba naglo povećavati, jer to može izazvati bolove i nadutost. Umjesto toga, savjetuje se postepeno povećanje količine vlakana uz dovoljan unos tečnosti.

Kao dugoročno povoljniju opciju za zdravlje crijeva, dr. Moore izdvaja mediteransku ishranu, koja podrazumijeva obilje voća i povrća, nemasne izvore proteina te integralne žitarice. Ovakav način ishrane, prema njegovim riječima, pruža bolju podršku crijevnom mikrobiomu i općem zdravlju probavnog sistema.