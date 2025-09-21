Popularna dijeta povezana s rizikom od ozbiljnih bolesti, upozoravaju naučnici

Keto dijeta poznata je po obećanjima brzog gubitka kilograma eliminacijom ugljikohidrata poput hljeba, tjestenine i krompira. Iako je popularna, nova studija pokazuje da ovakav način ishrane može imati ozbiljne posljedice za zdravlje.

Naučnici upozoravaju da dugoročno može povećati rizik od nekoliko bolesti, uključujući dijabetes zbog oslabljene osjetljivosti na inzulin, visok holesterol zbog opasno povišenih masnoća u krvi te masnu jetru usljed prekomjernog nakupljanja masti, prenosi Daily Mail.

U istraživanju provedenom na Univerzitetu Utah, miševi hranjeni dijetom sa 90 posto masti u početku su gubili težinu, ali su tokom godine razvili teška metabolička oštećenja: intoleranciju na glukozu, visoke lipide u krvi i masnu jetru. Kod muških jedinki problemi s holesterolom i jetrom bili su još izraženiji nego kod ženki.

Metabolička biologinja dr. Molly Gallop komentarisala je rezultate: „Primijetili smo pogoršanje intolerancije na glukozu i oslabljeno lučenje inzulina što su životinje duže bile na keto dijeti. Stoga bi keto dijeta kao tretman za metaboličke bolesti trebala biti dovedena u pitanje, čak i ako se uoče početna poboljšanja zdravlja.“

Naučnici naglašavaju da su potrebna dalja istraživanja na ljudima, ali zaključuju da dugoročna primjena keto dijete može imati štetne efekte na metaboličko zdravlje.