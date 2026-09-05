U Banovićima otvoreni novi sportski tereni za basket i tenis

Adin Jusufović

U Banovićima su danas svečano otvoreni novi sportski tereni namijenjeni basketu i tenisu, čime su mladima u ovom gradu omogućeni dodatni sadržaji za bavljenje sportom i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.

Istaknuto je da sport, pored kulture, ima značajnu ulogu u odrastanju mladih, doprinosi očuvanju zdravlja, razvoju ličnosti i stvaranju zdravih životnih navika.

Novi tereni trebali bi mladima pružiti prostor za druženje, razvoj sportskih talenata i prve korake u različitim sportskim disciplinama.

Posebne pohvale upućene su ŽKK RMU Banovići za organizaciju sportskih događaja i doprinos razvoju sporta i okupljanju mladih.

Otvaranje terena ocijenjeno je kao još jedan korak ka stvaranju boljih uslova za bavljenje sportom i uključivanje mladih u društvene i sportske aktivnosti.

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