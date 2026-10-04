Problemi sa tehničarima u Gračanici

Adin Jusufović
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Tokom izbornog dana u Gračanici zabilježeni su i problemi u radu dijela tehničkog osoblja zaduženog za funkcionisanje novih izbornih tehnologija i skenera glasačkih listića.

Prema informacijama koje su istaknute u javljanju uživo na RTV TK, od ukupno šest tehničara koji su bili na raspolaganju, trojica nisu bila dovoljno osposobljena za posao za koji su angažovana, dok su preostala trojica uspješno rješavala tehničke poteškoće.

Njihovom intervencijom otklonjeni su problemi na pojedinim biračkim mjestima u Gračanici, a skeneri su ponovo stavljeni u funkciju.

Iz nadležnih izbornih struktura ističu da je angažman osposobljenih tehničara omogućio da se problemi prevaziđu i da izborni proces bude nastavljen.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

U Čeliću član biračkog odbora pisao po glasačkim listićima, udaljen sa...

Vijesti

Nove izborne tehnologije uglavnom u funkciji

Tuzla i TK

Najveća izlaznost u TK u Banovićima, najmanja u Lukavcu

Vijesti

Do 14 sati glasalo više od 702 hiljade birača u BiH

BiH

Pod lupom: Tehnički problemi zabilježeni, ali se novi uređaji gotovo svuda...

Istaknuto

U Tuzli do 11 sati glasalo 9,88 posto birača, na 14...

PROMO

Restoran Tradicija otvoren u Tuzli: Novi kutak za uživanje u domaćoj hrani i susrete

Tuzla i TK

U Čeliću član biračkog odbora pisao po glasačkim listićima, udaljen sa biračkog mjesta

Vijesti

Nove izborne tehnologije uglavnom u funkciji

Vijesti

Fata Orlović glasala u 84. godini na Općim izborima u BiH

Vijesti

U Brčkom nedostaju glasački listići za dio birača, zabilježeni i tehnički problemi

Učitati više