Problemi sa tehničarima u Gračanici

Tokom izbornog dana u Gračanici zabilježeni su i problemi u radu dijela tehničkog osoblja zaduženog za funkcionisanje novih izbornih tehnologija i skenera glasačkih listića.

Prema informacijama koje su istaknute u javljanju uživo na RTV TK, od ukupno šest tehničara koji su bili na raspolaganju, trojica nisu bila dovoljno osposobljena za posao za koji su angažovana, dok su preostala trojica uspješno rješavala tehničke poteškoće.

Njihovom intervencijom otklonjeni su problemi na pojedinim biračkim mjestima u Gračanici, a skeneri su ponovo stavljeni u funkciju.

Iz nadležnih izbornih struktura ističu da je angažman osposobljenih tehničara omogućio da se problemi prevaziđu i da izborni proces bude nastavljen.