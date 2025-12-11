Delegacija Ministarstva odbrane Hrvatske u zvaničnoj posjeti BiH

Ali Huremović
Delegacija Ministarstva odbrane Hrvatske u zvaničnoj posjeti BiH radi jačanja finansijske saradnje

U okviru plana bilateralne odbrambene saradnje između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, delegacija hrvatskog Ministarstva boravila je u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini od 8. do 10. decembra 2025. godine.

Tokom sastanka dvije delegacije razmijenjena su iskustva i prakse u oblastima planiranja i izvršenja budžeta, obračuna plaća i naknada, te materijalno-finansijskog poslovanja. Razgovori su bili usmjereni na unapređenje saradnje, kao i na razmjenu modela koji se koriste u administrativnom i finansijskom upravljanju unutar odbrambenih institucija.

Domaćin posjete, u ime Ministarstva odbrane BiH, bio je pomoćnik ministra za finansije i budžet Mišo Božičković, dok je delegaciju Ministarstva odbrane Republike Hrvatske predvodila Luciana Klobas Dobrović, direktorica Uprave za proračun i finansije.

Obje strane ocijenile su da je dosadašnja saradnja finansijskih resora u okviru bilateralnih aktivnosti veoma dobra, te su istakle da postoji prostor za njeno dodatno proširenje i produbljivanje u narednom periodu.

