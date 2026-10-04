Timovi Ambasade SAD-a prate izborni proces širom BiH

Adin Jusufović
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Petnaest timova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini danas prati izborni proces na biračkim mjestima širom zemlje.

Iz Ambasade SAD-a čestitali su građanima koji su već iskoristili svoje biračko pravo, navodeći da njihovi timovi prate odvijanje izbora na terenu.

Prema ranije objavljenim podacima, do 14 sati glasale su 702.234 osobe, odnosno 20,6 posto registrovanih birača.

Građani danas biraju članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjednika Republike Srpske, entitetske parlamente te zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji BiH.

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