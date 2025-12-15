Program „Siguran Start“ Grada Tuzle: Stabilna podrška za nove obrte, žene i mlade

Pokrenuti vlastiti obrt često znači hrabro zakoračiti u neizvjesnost, posebno u prvim godinama poslovanja. Upravo u toj fazi, Grad Tuzla već godinama nastoji biti oslonac novim preduzetnicima kroz program „Siguran Start“, koji je s vremenom izrastao u jednu od najprepoznatljivijih lokalnih mjera podrške malim i porodičnim obrtima.

Ovogodišnji rezultati jasno pokazuju da je interes za samostalni rad sve veći. Kroz program „Siguran Start“ podršku su dobila 264 novoregistrovana obrta, za što je iz budžeta Grada Tuzle izdvojeno ukupno 335.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o najvećem broju podržanih obrta od početka realizacije programa, što potvrđuje da se sve više građana odlučuje na vlastiti biznis, ali i da Grad prati te potrebe konkretnim mjerama.

Na javni poziv pristiglo je 278 prijava, a većina njih ispunila je propisane uslove. Posebno je značajno da se gotovo polovina podržanih obrta odnosi na žensko i omladinsko preduzetništvo. Time „Siguran Start“ ne ostaje samo ekonomska mjera, već i alat za jačanje ekonomske samostalnosti žena i mladih u Tuzli.

Iskustvo iz prethodnih godina pokazalo je da prva godina poslovanja često nije jedina prepreka. Mnogi obrtnici upravo u drugoj godini nailaze na izazove stabilizacije prihoda i tržišta. Zbog toga je program prije nekoliko godina unaprijeđen tako da obuhvata podršku tokom prve dvije godine rada, čime se mladim obrtima pruža kontinuitet, a ne kratkoročna pomoć.

Za korisnike programa, ova podrška često ima širi značaj od samog finansijskog iznosa. Jedan od njih, fotograf koji se godinama bavio ovim poslom bez registrovanog obrta, ističe da mu je „Siguran Start“ omogućio da formalizuje svoj rad i uloži u opremu, što je bio ključan korak ka ozbiljnijem poslovanju. Slično iskustvo dijeli i Emina Đuzdanović iz IT sektora, koja već više od deset godina radi u ovoj oblasti. Kako navodi, podsticaj Grada Tuzle doživljava kao jasnu poruku da lokalna zajednica prepoznaje i cijeni samostalne profesionalce.

Iz Grada Tuzle poručuju da će „Siguran Start“ i dalje biti jedan od prioriteta lokalne ekonomske politike. Ove godine sredstva za program povećana su za oko deset posto, a najavljeno je i njihovo dalje povećanje. Uz finansijsku podršku, Grad planira dodatne aktivnosti usmjerene na stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, promociju proizvoda i usluga lokalnih obrtnika, te jaču saradnju s Turističkom zajednicom i drugim institucijama.

U planiranom budžetu za narednu godinu, koji iznosi oko 395 miliona konvertibilnih maraka, jasno je naznačena opredijeljenost Grada Tuzle ka razvoju privrede i zapošljavanju. U tom kontekstu, „Siguran Start“ ostaje važan mehanizam koji mladim i novim obrtima ne nudi samo početni vjetar u leđa, već i osjećaj da u prvim, najtežim koracima – nisu sami.