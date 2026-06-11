MMF upozorio na važnost očuvanja fiskalne stabilnosti Federacije BiH

Federalni dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević razgovarao je sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o ekonomskim izgledima, fiskalnim politikama i izazovima koji bi mogli uticati na privredna kretanja u narednom periodu.

Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija koje Međunarodni monetarni fond provodi sa državama članicama, a delegaciju MMF-a predvodio je šef misije za Bosnu i Hercegovinu David Amaglobeli.

Sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Andreas Tudyka, zajedno sa ostalim članovima misije.

Razgovori o ekonomskim izgledima i fiskalnoj politici

Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o ekonomskim perspektivama, planiranim fiskalnim politikama i uticaju globalnih ekonomskih kretanja na privredu Federacije Bosne i Hercegovine.

Predstavnici MMF-a posebno su naglasili značaj očuvanja dugoročne fiskalne stabilnosti Federacije BiH, kao jednog od ključnih faktora za održavanje ekonomskog rasta i finansijske sigurnosti.

Razgovarano je i o tehničkoj pomoći koju je Međunarodni monetarni fond u prethodnom periodu pružio Federalnom ministarstvu finansija, te o mogućnostima nastavka saradnje na unapređenju fiskalnog i finansijskog sistema.