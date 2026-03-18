U fokusu sastanka Sindikata i ministra Kraljevića prava zaposlenih u FBiH

Nedžida Sprečaković
U fokusu sastanka Sindikata i ministra Kraljevića prava zaposlenih u FBiH
U fokusu sastanka Sindikata i ministra Kraljevića prava zaposlenih u FBiH

Predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika tijela uprave, sudbene vlasti i javnih ustanova Federacije BiH održali su jučer sastanak sa federalnim ministrom finansija Tonijem Kraljevićem, a u fokusu razgovora bili su zahtjevi koji se odnose na unapređenje radno-pravnog statusa zaposlenih.

Kako je saopćeno iz Sindikata, predsjednik Samir Kurtović predstavio je ključne aktivnosti i zahtjeve, nakon čega su usaglašeni konkretni zaključci. Dogovoreno je i da u narednih mjesec dana budu intenzivirane aktivnosti na pokretanju i usklađivanju izmjena i dopuna relevantnih propisa.

Među pitanjima o kojima je bilo riječi su Zakon o plaćama u tijelima vlasti FBiH, Zakon o Poreznoj upravi FBiH, rješavanje pitanja penzionisanja zaposlenih u KPZ-u FBiH, Aneks kolektivnog ugovora, kao i izmjene i dopune člana 15. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Federalni ministar finansija Toni Kraljević pružio je podršku inicijativama Sindikata, istakavši opredijeljenost za unapređenje radničkih prava u narednom periodu.

Predsjednik Sindikata poručio je da će Sindikat i dalje aktivno djelovati na zaštiti i unapređenju prava zaposlenih kroz izmjene zakona, kolektivnih ugovora i podzakonskih akata.

