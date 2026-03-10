Ministarstvo finansija FBiH: Prijavu u vezi stare devizne štednje podnio ministar Toni Kraljević

Federalno ministarstvo finansija oglasilo se saopćenjem povodom akcije Federalne uprave policije koja je provedena u vezi sa sumnjama na nezakonitosti u postupku isplate stare devizne štednje.

Iz Ministarstva su naveli da je riječ o postupanju po prijavi koju je nadležnim institucijama podnio federalni dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević.

Kako ističu, prijava je uslijedila nakon internih analiza provedenih unutar Ministarstva finansija, tokom kojih su uočene određene nepravilnosti u vezi s postupkom isplate stare devizne štednje.

„Povodom današnje akcije Federalne uprave policije u prostorijama Federalnog ministarstva financija, važno je naglasiti da je riječ o postupanju po prijavi koju je nadležnim institucijama podnio federalni dopremijer i ministar financija u Vladi FBiH Toni Kraljević“, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da su o uočenim nepravilnostima nadležne institucije obaviještene službenim putem.

„Prijava je uslijedila nakon internih analiza u okviru Ministarstva financija, tijekom kojih su uočene određene nepravilnosti, te su o istim službenim putem obaviještene nadležne institucije. Pozdravljamo brzu reakciju policijskih i pravosudnih organa i očekujemo da se profesionalno i transparentno rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja“, naveli su iz Ministarstva.

Iz Federalnog ministarstva finansija poručili su da daju punu podršku radu pravosudnih institucija i svim aktivnostima koje doprinose jačanju zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u javnim institucijama.