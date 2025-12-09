Počinje isplata invalidnina u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo finansija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja i nositelje ratnih odlikovanja za novembar 2025. godine. Ukupan iznos namijenjen ovim kategorijama iznosi 30.696.604,52 KM, a nalozi za isplatu već su upućeni prema bankama.

Istovremeno su obezbijeđena i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata. Za ove namjene izdvojeno je ukupno 26.250.344,57 KM, što se odnosi na prethodni mjesec.

Ministarstvo je potvrdilo da su sve finansijske obaveze prema navedenim kategorijama uredno pripremljene za isplatu te da će sredstva biti dostupna korisnicima u skladu s bankarskim procedurama.