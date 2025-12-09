Počinje isplata invalidnina u Federaciji BiH

Ali Huremović
Provjerite račune: Počela isplata naknada za dio boračke populacije
Foto: RTV Slon/Novac

Federalno ministarstvo finansija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja i nositelje ratnih odlikovanja za novembar 2025. godine. Ukupan iznos namijenjen ovim kategorijama iznosi 30.696.604,52 KM, a nalozi za isplatu već su upućeni prema bankama.

Istovremeno su obezbijeđena i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata. Za ove namjene izdvojeno je ukupno 26.250.344,57 KM, što se odnosi na prethodni mjesec.

Ministarstvo je potvrdilo da su sve finansijske obaveze prema navedenim kategorijama uredno pripremljene za isplatu te da će sredstva biti dostupna korisnicima u skladu s bankarskim procedurama.

pročitajte i ovo

Vijesti

Počela isplata invalidnina u Federaciji BiH

Vijesti

Poznato kada počinje isplata invalidnina u FBiH?

Vijesti

Na računima branitelja sredstva pomoći

Vijesti

Počela isplata invalidnina za august u FBiH

Vijesti

FBiH nosi najveći teret u prikupljanju PDV-a, akciza i carina, održava...

Vijesti

Počinje isplata socijalnih davanja za civilne žrtve rata

Tuzla i TK

Lutkarska magija za odrasle: „Moj Hakawati“ nastavlja XXIII TKT Fest

Istaknuto

Humanitarni bazar Udruženja žena za Klub Zmajevo srce najavljen za 12. decembar

Istaknuto

Vozači oprez: Vidljivost smanjena zbog magle

Istaknuto

Tuzla servis: Dva naselja bez vodosnabdijevanja

Istaknuto

Bingo otvara dragstor, jedna radnja će raditi non stop

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]