Počela isplata invalidnina za maj: Za korisnike u FBiH osigurano više od 63 miliona KM

Isplata invalidnina za maj počela je u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što je Federalno ministarstvo finansija osiguralo sredstva za korisnike ratnih i civilnih invalidnina.

Za isplatu invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca te nosiocima ratnih odlikovanja za maj 2026. godine osigurano je ukupno 34.085.251,11 KM.

Pored toga, osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina po osnovu prava na tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata. Za ove namjene izdvojeno je ukupno 29.055.216,38 KM.

Iz Federalnog ministarstva finansija saopćeno je da su nalozi za isplatu upućeni bankama, nakon čega će sredstva biti doznačena korisnicima u skladu s procedurama isplate.

Ukupan iznos sredstava osiguranih za isplatu invalidnina za maj premašuje 63 miliona konvertibilnih maraka, a obuhvata korisnike prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama Ministarstva, sredstva su osigurana u redovnom terminu, a korisnici mogu očekivati isplatu putem svojih banaka tokom narednih dana.