Počela isplata invalidnina u FBiH

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branioca te nositelje ratnih odličja za februar 2026. godine.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za ove namjene iznosi 30.591.903,63 KM, a kada će sredstva biti na računima zavisi u kojoj banci imate račun.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.257.112,37 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Ministarstva finasija FBiH.