Počinje isplata invalidnina u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za januar 2026. godine, u ukupnom iznosu od 30.741.182,04 KM.

Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, uključujući pravo na tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata za prethodni mjesec, u ukupnom iznosu od 26.583.722,44 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina za navedene kategorije korisnika upućeni su prema bankama.

