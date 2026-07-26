Federacija BiH planira novo zaduženje od 100 miliona KM za razvoj cestovne infrastrukture

Federalno ministarstvo finansija objavilo je dva javna poziva za novo dugoročno zaduženje u ukupnom iznosu od 100 miliona KM. Sredstva su planirana Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu, a namijenjena su finansiranju izgradnje i unapređenja cestovne infrastrukture.

Riječ je o dvije tranše od po 50 miliona KM, koje predstavljaju nastavak ranije planiranog zaduženja. Vlada Federacije BiH prethodno je predvidjela da se ukupni kreditni iznos realizuje u tri faze, u skladu s dinamikom provođenja odobrenih infrastrukturnih projekata. Prva tranša je već realizovana, dok su