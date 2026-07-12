Vremenska prognoza za BiH: Kiša i pljuskovi, temperature do 35 stepeni

Vremenska prognoza za BiH danas donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove u većem dijelu zemlje.

Padavine se očekuju tokom jutarnjih sati i dijela dana, a ponegdje pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Tokom dana uslijedit će postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevne temperature zraka kretat će se od 25 do 31 stepen, dok će na jugu zemlje dostići 35 stepeni.

Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati. Svježije vrijeme tokom noći i jutra moglo bi doprinijeti mirnijem snu i ugodnijem početku dana.

U poslijepodnevnim satima, s porastom temperature i više sunčanih perioda, kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu se javiti izraženije tegobe, poput malaksalosti, glavobolje i promjena raspoloženja.

Boravak na otvorenom bit će ugodan, posebno u jutarnjim satima, ali se preporučuje zaštita od sunca i izbjegavanje težih aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana.