Na računima branitelja sredstva pomoći

Nedžida Sprečaković
Federalno ministarstvo financija isplatilo je danas korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite jednokratno pomoć u ukupnom iznosu od 19,8 miliona KM.

Kako su potvrdili iz ovog ministarstva riječ je o 200 KM po korisniku. Cilj ove pomoći je osiguravanje finansijske i materijalne podrške u svrhu poboljšanja materijalnog statusa korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji se finansiraju iz sredstava proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog povećanja cijene potrošačke košarice.

Isplati jednokratne novčane pomoći prethodilo je usvajanje Uredbe o jednokratnoj novčanoj pomoći korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite od strane Vlade Federacije BiH. Sukladno istoj pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju korisnici osobne i porodične invalidnine, mjesečnog novčanog dodatka po osnovu priznanja ili odlikovanja i novčane egzistencijalne naknade, koja se ostvaruju prema federalnim propisima i isplaćuju iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

Nadalje, prema Uredbi jednokratna novčana pomoć se isplaćuje osobama koje su imale priznat status korisnika prava i bila na isplati naknada iz oblasti boračko-invalidske zaštite za august 2025. godine.

