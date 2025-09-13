Neće svi borci dobiti jednokratnu pomoć od 200 KM

Neće svi borci dobiti jednokratnu pomoć

Iako je Vlada Federacije BiH donijela uredbu o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, saznajemo da ovom odlukom neće biti obuhvaćeni svi pripadnici boračke populacije.

Naime, pravo na pomoć od 200 KM imaju korisnici lične i porodične invalidnine, mjesečnog novčanog dodatka po osnovu priznanja ili odlikovanja, te novčane egzistencijalne naknade prema federalnim propisima, pod uslovom da su im naknade za mjesec august isplaćene. Međutim, određene kategorije boraca ostaju izvan ove odluke.

Saznajemo da borci starosti do 57 godina, koji primaju egzistencijalnu naknadu, neće dobiti jednokratnu pomoć. Također, oni koji naknade ostvaruju samo po kantonalnim propisima, a ne na federalnom nivou, neće biti uključeni u isplatu. U slučajevima kada se pravo dijeli među više korisnika, pomoć će se rasporediti na jednake dijelove.

Ovakva situacija izaziva nezadovoljstvo među boračkom populacijom, jer se smatra da jednokratne mjere samo privremeno olakšavaju stanje, dok ključni problem ostaje niska visina mjesečnih naknada. Podsjeća se da su povećanja na federalnom i kantonalnom nivou bila simbolična i nedovoljna u odnosu na rast životnih troškova.

S obzirom na to, boračka udruženja ističu kako je jedino sistemsko i trajno rješenje povećanje redovnih mjesečnih primanja, a ne jednokratne odluke koje, iako dobrodošle, otvaraju nova pitanja podjela unutar boračke populacije.

Sa druge strane, resorno federalno ministarstvo najavilo je uvođenje trajnog boračkog dodatka, kojim bi se osiguralo dugoročnije poboljšanje materijalnog položaja boraca.