Demobilisani borci iz TK očekuju konkretne poteze Federacije u vezi boračkog dodatka

Položaj demobilisanih boraca i dalje je jedno od ključnih pitanja na kantonalnom i federalnom nivou. Kao prioritet istaknuto je uvođenje boračkog dodatka, koji bi obuhvatio sve borce, bez diskriminacije. Konačno rješenje očekuje se kroz donošenje federalnog zakona.

„Svi borci moraju biti obuhvaćeni ovim Zakonom i to je naš stav i od toga nećemo odustati i naš je u ovom momentu mogući dio da po mjesecu učešća u ratu to bude 1,5 KM i to je ono što je usaglašeno sa resornim ministarstvima“, rekao je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

Iako borački dodatak još nije uvršten u budžet Federacije, predstavnici Saveza ističu da je formirana radna grupa i da se čeka završetak potrebnih mišljenja Ministarstva finansija i Ministarstva pravde. O ovoj temi govorilo se i na današnjoj sjednici Skupštine saveza demobilisanih boraca TK, uz poruku da je cilj da zakon bude usvojen bez obzira na datum početka primjene.

„Sama primjena tog boračkog dodatka, nismo postavili neki poseban cilj, nismo odredili datum, neka bude i početkom sljedeće godine ali naglašavamo da se zakon mora donijeti, ovako ili onako”, dodao je Mušić.

Predstavnici boraca poručili su da će prava nastaviti tražiti kroz dijalog sa resornim ministarstvima i Vladom Federacije, bez podizanja tenzija, ali uz jasne zahtjeve.

„Mi koristimo ovu našu liniju da preko federalnog Saveza rješavamo ovaj naš problem na jedan fer i demokratski način, dijalogom, bez uslovljavanja i traženja pa očekujemo u narednom periodu da će se o tome pitanju razgovarati i da će to biti delegirano od strane Vlade prema Parlamentu kako bi se utvrdio taj borački dodatak“, kazao je Hariz Sušić, predsjednik Skupštine i Saveza, demobilisanih boraca TK

Među prioritetima za naredni period su i liječenje i nabavka lijekova za boračku populaciju, nastavak izrade identifikacionih kartica te izmjene Zakona o osnovnim boračkim pravima, posebno u dijelu koji se odnosi na pravo na penziju. O tome se govorilo i na današnjoj i izborno-izvještajnoj skupštini Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo koje će u naredne četiri godine raditi na dodatnom poboljšavanju položaja boraca.