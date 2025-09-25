Idući petak stiže pomoć penzionerima u TK

RTV SLON
Isplata penzija i jednokratna pomoć, novac, socijalna davanja
Foto: Ilustracija

Idući petak stiže pomoć penzionerima u TK

Više od 38 hiljada penzionera sa najnižim primanjima dobiti će po 100 maraka jednokratne pomoći zajedno sa septembarskom penzijom u petak 3. oktobra. Sredstva u iznosu od 3,8 miliona KM osigurao je Tuzlanski kanton.

Ovo je četvrta godina uzastopne realizacije programa pomoći, a planirano je da se sredstva za ovu mjeru predvide i u budžetu za narednu, petu godinu.

„Kantonalni nivo vlasti nema i nije nadležan kada su u pitanju kategorije penzionera što će reći da je to naše opredeljenje da ovu kategoriju u kontinuitetu pomognemo. Nijedan drugi kanton ne realizuje ovakvu ili sličnu mjeru što nas na neki način svakako čini ponosnim, ali može biti i motiv drugim kantonima da je razmotre jer znamo ranjivost i osjetljivost kategorije penzionera, naročito posljednjih godina“, kaže Irfan Halilagić, premijer TK.

Evo kad počinje isplata penzija za septembar

Iz Federalnog zavoda potvrdili su da će sredstva biti isplaćena zajedno sa septembarskim penzijama u oktobru. Pravo na jednokratnu pomoć imaju svi penzioneri s najnižom i srazmjernom penzijom koji su primili augustovsku penziju 2025. godine, osim onih kojima će pravo na penziju prestati do obrade septembarske isplate, u skladu sa zakonom. Ovu naknadu neće moći ostvariti penzioneri koji su trenutno u radnom odnosu.

 

pročitajte i ovo

Istaknuto

Grad Tuzla ostvario saradnju s IDDEEA-om na uvođenju elektronskog potpisa

Vijesti

Evo kad počinje isplata penzija za septembar

Istaknuto

Pomoć za Eminu Hodžić iz Lukavca: Mlada majka vodi borbu s karcinomom

Istaknuto

Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja obilježava jubilej u Tuzli

PROMO

Zlatarna Korzo Tuzla je mjesto gdje počinje vaša priča

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]