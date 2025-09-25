Idući petak stiže pomoć penzionerima u TK
Više od 38 hiljada penzionera sa najnižim primanjima dobiti će po 100 maraka jednokratne pomoći zajedno sa septembarskom penzijom u petak 3. oktobra. Sredstva u iznosu od 3,8 miliona KM osigurao je Tuzlanski kanton.
Ovo je četvrta godina uzastopne realizacije programa pomoći, a planirano je da se sredstva za ovu mjeru predvide i u budžetu za narednu, petu godinu.
„Kantonalni nivo vlasti nema i nije nadležan kada su u pitanju kategorije penzionera što će reći da je to naše opredeljenje da ovu kategoriju u kontinuitetu pomognemo. Nijedan drugi kanton ne realizuje ovakvu ili sličnu mjeru što nas na neki način svakako čini ponosnim, ali može biti i motiv drugim kantonima da je razmotre jer znamo ranjivost i osjetljivost kategorije penzionera, naročito posljednjih godina“, kaže Irfan Halilagić, premijer TK.
Evo kad počinje isplata penzija za septembar
Iz Federalnog zavoda potvrdili su da će sredstva biti isplaćena zajedno sa septembarskim penzijama u oktobru. Pravo na jednokratnu pomoć imaju svi penzioneri s najnižom i srazmjernom penzijom koji su primili augustovsku penziju 2025. godine, osim onih kojima će pravo na penziju prestati do obrade septembarske isplate, u skladu sa zakonom. Ovu naknadu neće moći ostvariti penzioneri koji su trenutno u radnom odnosu.