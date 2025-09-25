Evo kad počinje isplata penzija za septembar

Kako saznaje RTV SLON isplata penzija za septembar 2025. počet će dva dana ranije od uobičajnog termina. S obzirom da je redovni dan isplate 5-ti u mjesecu ovaj put nedjelja, penzije će se početi isplaćivati u petak 3. oktobra.

Najniža penzija za juni iznosi 599,28 KM, zajamčena 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a koja je na isplati za juni 371.648, iznosi 760,03 KM.

Penziju za septembar primit će oko 458.632 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 310 miliona KM.