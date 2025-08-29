Federacija BiH s najvećim uplatama

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koje je javnosti predstavio zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović, Federacija BiH učestvuje s gotovo tri četvrtine svih uplata od PDV-a, carina i akciza. Samo u 2024. godini ukupno je prikupljeno više od 11,3 milijarde KM, od čega 72,99 posto dolazi iz Federacije BiH, 25,20 posto iz Republike Srpske, a 1,81 posto iz Brčko distrikta.

Hasanović naglašava da upravo ovakva raspodjela pokazuje koliko Federacija BiH osigurava finansijsku održivost i Republike Srpske i Brčko distrikta, te da bi ukidanje jedinstvenog sistema indirektnih poreza bilo ekonomski pogubno za RS.

federacija-bih-pdv-akcize-carineRazlike u privrednoj snazi entiteta

Ekonomski analitičar iz Banje Luke Zoran Pavlović smatra da podaci, iako mu nije dostupna metodologija, jasno ukazuju na veliku razliku u privrednoj dinamici između entiteta.

„Privredne aktivnosti u Federaciji BiH su očigledno daleko dinamičnije, dok je situacija u RS-u bitno lošija. Zajedničko tržište postoji i ono je neosporno, ali privreda FBiH generiše više prihoda i samim tim više PDV-a“, kazao je Pavlović.

Fiskalni i politički aspekt

Dženan Đonlagić, delegat u Domu naroda PSBiH i član Komisije za budžet i finansije, smatra da se ovdje ne radi samo o ekonomiji već i o politici. Podsjetio je da je pozicija direktora Uprave za indirektno oporezivanje, po njegovom mišljenju jedna od najvažnijih u državi, prepuštena SNSD-u u dogovoru sa koalicionim partnerima.

„Federacija BiH ima jači fiskalni kapacitet od RS-a. To znači veći promet, veću ličnu potrošnju i samim tim veće uplate u budžet od indirektnih poreza. Ovdje se jasno vidi da Federacija BiH gubi u političkoj raspodjeli“, naglasio je Đonlagić.

Nisu svi podaci precizni

Salko Zildžić, zastupnik SDA u Parlamentu FBiH, upozorava da brojke o PDV-u ne daju precizan prikaz, jer se evidentira sjedište firme koja je uplatila porez, ali ne i krajnji korisnik.

„Kod putarina i akciza situacija je jasna i tu je Federacija BiH ta koja najviše uplaćuje, dok kod PDV-a podaci ne odražavaju tačno gdje novac završava. Ipak, nema dileme da je FBiH ta koja nosi veći dio tereta, a novac se prelijeva i prema RS-u“, rekao je Zildžić.