Vlada FBiH odobrila sredstva za uvezivanje radnog staža 153 radnika

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici usvojila je dvije odluke kojima se odobravaju sredstva za uvezivanje radnog staža radnicima koji su stekli uslove za penzionisanje, ali im prethodni poslodavci nisu uplatili doprinose. Odluke su donesene na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a ukupna vrijednost odobrenih sredstava iz Budžeta FBiH za 2025. godinu iznosi 1.999.089,11 KM za 153 radnika.

Prvom odlukom osiguravaju se subvencije javnim preduzećima u iznosu od 1.609.755,70 KM za uvezivanje radnog staža za 101 radnika. Sredstva su namijenjena izmirenju dugovanja za neuplaćene doprinose za PIO/MIO, kako bi radnici mogli ispuniti uslove za penziju.

Najveći iznosi u ovoj odluci odobreni su za:

IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju – 496.003,51 KM za 34 radnika,

Željezaru Zenica d.o.o. u stečaju – 372.408,20 KM za 18 radnika,

Konfekciju Borac d.d. Travnik – 258.090,19 KM za 26 radnika,

BNT Tvornicu mašina i hidraulike d.o.o. Novi Travnik – 193.265,80 KM za osam radnika.

Odobrena su i sredstva za Rudnike boksita Široki Brijeg, Zrak d.d. Sarajevo te Feroelektro Sarajevo.

Drugom odlukom odobrene su subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 389.333,41 KM za uvezivanje staža za 52 radnika, također u svrhu ispunjavanja uslova za penzionisanje.

Najveći iznosi dodijeljeni su privrednim subjektima:

Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići u stečaju – 73.303,37 KM za 25 radnika,

Aluminij d.d. Mostar – 119.947,46 KM za osam radnika,

Fortuna d.d. Gračanica u stečaju – 196.082,58 KM za 19 radnika.

Kako je navedeno u saopštenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grantova potpisati ugovore koji će precizirati prava i obaveze obje ugovorne strane. Odobrena sredstva imaju za cilj omogućiti radnicima ostvarivanje zakonom zagarantovanih penzionih prava nakon višegodišnjeg neizmirivanja doprinosa.