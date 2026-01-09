Radnici u trgovini izlaze na ulice: STBiH zakazao proteste za 1. mart

Jasmina Ibrahimović

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine (STBiH) najavio je da će protesti radnika u trgovini biti održani 1. marta. Odluka je donesena na sinoćnjoj sjednici sindikata, a zajedno s njom usvojeni su i zahtjevi koji će u narednom periodu biti upućeni Vladi Federacije BiH.

Iz STBiH navode da su već započeli s organizacijom protesta te prikupljanjem potpisa, uz očekivanje snažne podrške članova sindikata, radnika u trgovini, ali i svih građana koji razumiju i podržavaju njihovu borbu.

Sindikat je kritizirao odluku Vlade FBiH kojom su, kako navode, radnicima u trgovini uskraćena prava na praznik, ocijenivši da je takva odluka donesena u ponižavajućem trenutku, bez mogućnosti adekvatne reakcije.

Poručuju da će protestom 1. marta pokazati kako se praznik obilježava na dostojanstven način, u skladu sa zakonom i u interesu radnika, a ne pojedinaca. Iz sindikata ističu da će ozbiljnost zahtjeva i odnos institucija prema njima zavisiti od broja okupljenih na protestima.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

MZ Tupković: Nakon tri dana bez električne energije, mještani organizovali protest

Tuzla i TK

Protesti građana MZ Simin Han, prikupljeni potpisi za vanrednu sjednicu Gradskog...

Tuzla i TK

Tri godine zatvora za smrt Ajle Nuhanović: Presuda izazvala burne reakcije,...

Tuzla i TK

Penzioneri izlaze na ulice Tuzle zbog niskih penzija i neispunjenih obećanja

BiH

BHRT najavio mirne proteste: “Nećemo posmatrati gašenje javnog servisa”

BiH

Protesti državnih službenika 27. novembra: izlaze na ulicu

Vijesti

Teška zima parališe Balkan: Snijeg, led i poplave izazivaju prekide struje i haos u saobraćaju

Vijesti

Vrhovni sud SAD-a odlučuje o Trumpovim carinama: Presuda koja može potresti ekonomiju

Vijesti

Ponovo kruži lažna poruka BH Pošte, cilj je krađa ličnih podataka

In Memoriam - RTV Slon

U 76. godini preminuo Hadžić Kemal

Vijesti

Amel Tuka postao član GSS Zenica: Najbrži bh. atletičar pojačao redove spasilaca

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]