Radnici u trgovini izlaze na ulice: STBiH zakazao proteste za 1. mart

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine (STBiH) najavio je da će protesti radnika u trgovini biti održani 1. marta. Odluka je donesena na sinoćnjoj sjednici sindikata, a zajedno s njom usvojeni su i zahtjevi koji će u narednom periodu biti upućeni Vladi Federacije BiH.

Iz STBiH navode da su već započeli s organizacijom protesta te prikupljanjem potpisa, uz očekivanje snažne podrške članova sindikata, radnika u trgovini, ali i svih građana koji razumiju i podržavaju njihovu borbu.

Sindikat je kritizirao odluku Vlade FBiH kojom su, kako navode, radnicima u trgovini uskraćena prava na praznik, ocijenivši da je takva odluka donesena u ponižavajućem trenutku, bez mogućnosti adekvatne reakcije.

Poručuju da će protestom 1. marta pokazati kako se praznik obilježava na dostojanstven način, u skladu sa zakonom i u interesu radnika, a ne pojedinaca. Iz sindikata ističu da će ozbiljnost zahtjeva i odnos institucija prema njima zavisiti od broja okupljenih na protestima.