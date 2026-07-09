Od vikenda ponovo saobraća lokalni voz Zenica – Sarajevo zbog bolje veze s linijom za Ploče

Željeznice Federacije BiH saopćile su da će od subote, 11. jula, vikendom ponovo biti uveden u saobraćaj lokalni voz na relaciji Zenica – Sarajevo, kako bi putnicima iz Zenice, Kaknja, Visokog, Ilijaša i okolnih mjesta bio omogućen lakši pristup sezonskoj željezničkoj liniji Sarajevo – Ploče – Sarajevo.

Lokalni voz će petkom, subotom i nedjeljom iz Zenice polaziti u 4.59 sati, a u Sarajevo stizati u 6.39 sati, čime će putnici imati dovoljno vremena za presjedanje na sezonski voz koji za Ploče polazi u 7.15 sati. U povratku, nakon dolaska voza iz Ploča u Sarajevo u 21.54 sati, lokalni voz za Zenicu polazit će u 22.02 sata.

Karte će biti moguće kupiti kod konduktera u vozu. Cijena povratne karte od Zenice do Ploča iznosi 63,20 KM, iz Kaknja 57,90 KM, iz Visokog 55 KM, a iz Ilijaša 53,60 KM.

Ponovnim uvođenjem lokalnog voza putnicima iz centralne Bosne omogućena je jednostavnija i bolja povezanost sa sezonskom željezničkom linijom prema jadranskoj obali.